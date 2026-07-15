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Замглавы МИД Грузии выступил с речью на министериале Политического форума ООН по устойчивому развитию


15.07.2026   11:32


Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия принял участие в министериале Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию (HLPF) и выступил с обращением к участникам. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.

По информации внешнеполитического ведомства, заместитель министра акцентировал внимание на последствиях незаконной оккупации Россией грузинских регионов Абхазии и Цхинвали, а также на сложной гуманитарной ситуации, сложившейся на этих территориях.

«Лаша Дарсалия рассказал о роли глобального сотрудничества и эффективной многосторонней дипломатии в достижении Целей устойчивого развития; представил шаги, предпринятые правительством Грузии в рамках реализации Повестки дня ООН до 2030 года, а также достигнутый прогресс. Кроме того, он подчеркнул значение Форума ООН по вопросам государственного управления, состоявшегося в Грузии в 2026 году», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Грузии.


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