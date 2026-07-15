Гварамия: Наше требование — максимально приблизить то, что называется выборами

15.07.2026 11:56





«Бидзине Иванишвили во второй половине 2027 года или в начале 2028 года как внутри страны, так и за её пределами скажут: либо будут проведены настоящие выборы, либо тебе отрубят голову», – этом в эфире телеканала «ТВ Пирвели» заявил один из лидеров «Альянса оппозиции» Ника Гварамия.



Говоря о будущих выборах, Гварамия отметил, что не может призывать людей идти голосовать, когда, по его словам, миллион граждан Грузии, которые вносят огромный вклад в экономику страны, не имеют возможности участвовать в выборах.



«Необходимо создавать предпосылки и работать. Но если за два года до выборов говорить, что ничего не имеет смысла, то это неправильно. Через два года, а может быть, уже в следующем году, могут состояться выборы. Нам целый год доказывали, что выборы будут уже завтра, что Иванишвили получит конституционное большинство. Пусть всё это останется на их совести — пока никто ничего не назначил. Иванишвили не нужны дополнительные головные боли, для него нынешняя ситуация не является проблемной. Но если сегодня сказать ему: «Хочешь — уступай, хочешь — нет, но я участвую в твоей игре», — я этого не понимаю даже с тактической точки зрения. Другой вопрос — стратегия и мораль. Наше требование — максимально приблизить проведение настоящих выборов. Именно за это Ираклий Кобахидзе сказал мне: «Я тебя арестую». И ещё раз арестую, потому что протесты внутри страны и санкции извне создают проблемы. Нам нужно проявить терпение», — заявил Ника Гварамия.





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