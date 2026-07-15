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Президент Туркменистана 16 июля посетит Грузию


15.07.2026   19:44


16 июля президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Грузию с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Грузии.

Официальная церемония встречи президента Туркменистана состоится в 11:30 в президентском дворце.

В рамках визита во дворце запланирована встреча один на один президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

По информации администрации президента, лидеры обсудят перспективы углубления двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной повестки дня.


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