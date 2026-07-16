Папуашвили продолжае цинично высказываться в адрес Стармера

16.07.2026 10:54





Примечательно, что человек, который первым в истории грузино-британских отношений предпринял открыто враждебные шаги по отношению к Грузии, не только покидает свой пост, но и уходит из политики, – написал в социальной сети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Папуашвили отреагировал на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера, в котором он говорит: «Я оставляю страну в лучшем состоянии, чем она была, я горжусь всем, чего мы достигли, это конец моего политического пути».



«Используя финансовые санкции в качестве политического инструмента, он сначала попытался ослабить правительство, избранное грузинским народом, а затем финансово уничтожить и закрыть независимые грузинские СМИ. Однако судьба распорядилась иначе — грузинское правительство у власти, грузинские СМИ также продолжают вещание, а сам Стармер уходит из политики», — пишет Папуашвили.







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