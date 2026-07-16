16 июля Грузию посетит президент Туркменистана

16.07.2026 10:59





16 июля президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Грузию с официальным визитом.



Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Грузии.



Официальная церемония встречи президента Туркменистана состоится в 11:30 в президентском дворце.



В рамках визита во дворце запланирована встреча один на один президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.



По информации администрации президента, лидеры обсудят перспективы углубления двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной повестки дня.







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