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16 июля Грузию посетит президент Туркменистана
16.07.2026 10:59
16 июля президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Грузию с официальным визитом.
Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Грузии.
Официальная церемония встречи президента Туркменистана состоится в 11:30 в президентском дворце.
В рамках визита во дворце запланирована встреча один на один президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.
По информации администрации президента, лидеры обсудят перспективы углубления двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной повестки дня.
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