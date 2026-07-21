Сиоридзе: В Грузии 90 полизаключенных, столько нет ни у Путина, ни у Лукашенко

21.07.2026 18:18





По критериям Парламентской ассамблеи Совета Европы, в стране более 90 политических заключенных - ни у Путина, ни у Лукашенко нет столько политзаключенных – с этой тенденцией режим Иванишвили скоро опередит наследие Советской Грузии, - заявил один из лидеров «Сильная Грузия-Лело» Георгий Сиоридзе, откликаясь на информацию, распространенную «Международной прозрачностью-Грузия».



«Режим «Грузинской мечты» создал правоохранительную систему-насильника и преступника. Клан Мурусидзе-Чинчаладзе полностью подчинил себе суд. По критериям Парламентской ассамблеи Совета Европы, в стране более 90 политических заключенных. Большинство из них соответствуют всем пяти критериям, установленным ПАСЕ. Ни у Путина, ни у Лукашенко нет столько политзаключенных. С такой тенденцией режим Иванишвили скоро опередит наследие Советской Грузии. Цель содержания политзаключенных и пленников - в том числе, торговля, хотя Европейский союз занимает по этому вопросу очень четкую позицию. Как недавно заявил министр иностранных дел Австрии, это не рынок, как думает Иванишвили, где может торговаться пленными. Поэтому эти люди должны быть немедленно освобождены, независимо от того, какой будет правовая форма или механизм их освобождения - через оправдание суда, помилование или иное. Эпоха политических заключенных в этой стране должна закончиться раз и навсегда», – сказал Георгий Сиоридзе.



Для информации, согласно обновленному отчету «Международной прозрачности-Грузия», 91 человек соответствует критериям политзаключенных, установленным Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). По их пояснению, по международным стандартам достаточно наличия даже 1 критерия.



В документе представлен обновленный список политических заключенных, предъявленные им обвинения, сроки наказания и конкретные критерии.





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