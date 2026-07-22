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Кобахидзе встретился с премьер-министром Сингапура
22.07.2026 11:01
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом.
По информации Администрации правительства Грузии, в ходе встречи особое внимание было уделено многолетним плодотворным отношениям между двумя странами, которые основаны на взаимном уважении и сотрудничестве в сферах, представляющих общий интерес.
«Стороны обсудили важность дальнейшей активизации политического диалога между двумя государствами, а также эффективного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
В ходе встречи лидеры также рассмотрели потенциал углубления связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В этом контексте было уделено внимание проводимым в Грузии экономическим и структурным реформам, позитивной динамике экономического роста и благоприятной деловой среде в стране.
Была подчеркнута важная роль Грузии в обеспечении связности между Европой и Азией. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в транспортной отрасли и сфере туризма», — говорится в сообщении Администрации правительства Грузии.
Ираклий Кобахидзе пригласил премьер-министра Сингапура посетить Грузию с официальным визитом.
Глава правительства также оставил памятную запись в книге почётных гостей резиденции «Истана».
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