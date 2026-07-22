МВД Грузии разъяснило причины ходатайства об административном аресте в отношении журналиста Вахо Саная

22.07.2026 14:13





Наше ходатайство в судебном заседании было основано на характере правонарушения - Поскольку судебные решения не могут носить формальный характер, мы сочли необходимым ходатайствовать о назначении ареста по данному делу, — заявила журналистам представитель Управления по борьбе с языком ненависти Мариам Кереселидзе.



По ее словам, журналист Вахтанг (Вахо) Саная стал первым человеком, которому Министерство внутренних дел Грузии вменяет третий случай оскорбления государственного политического должностного лица.



«Наше ходатайство в судебном заседании было основано на характере правонарушения. После ознакомления с предыдущим судебным решением он опубликовал пост, который также содержал оскорбительные высказывания. Соответственно, мы считаем, что это свидетельствует о пренебрежении судебным решением и готовности продолжать противоправное поведение. Хочу отметить, что господин Вахтанг Саная не является на судебные заседания, не оплачивает назначенные судом штрафы и параллельно с судебными процессами продолжает противоправное поведение. Поскольку судебные решения не могут носить формальный характер, мы сочли необходимым ходатайствовать о назначении ареста по данному делу.



Фактически никакого дистанцирования от оскорбительных высказываний не было. Это была форма ироничного и завуалированного оскорбления, посредством которой он сам распространял оскорбительные эпитеты. Исходя из этого, его якобы дистанцирование не могло рассматриваться как обстоятельство, исключающее ответственность. При оценке свободы выражения мнения для определения того, подпадает ли конкретное высказывание под защиту свободы выражения, значение имеет не только его литературная и грамматическая форма, но и цель, контекст и содержание. По нашему мнению, данное высказывание было оценено как оскорбительное, и суд разделил эту оценку», — заявила Мариам Кереселидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





