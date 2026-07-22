Саакашвили: «Международная прозрачность – Грузия» совершенно позорно не включила меня в список политзаключенных на пятом году моего пленения

22.07.2026 17:48





«Международная прозрачность – Грузия» совершенно позорно не включила меня в список политзаключенных на пятом году моего пленения, - об этом 3-й президент Грузии Михаил Саакашвили пишет на своей странице в Facebook, комментируя распространенную «Международной прозрачностью — Грузия» информацию о том, что на сегодняшний день в стране насчитывается 91 политический заключенный.



Саакашвили критикует организацию за то, что он не оказался в соответствующем списке заключенных, и отмечает, что народ считает их «неискренними, неэффективными грантоедами». Кроме того, Саакашвили призывает «всех честных людей дать достойный ответ этой ложной «прозрачности», и позор им».



«На самом деле это меня ни на минуту не удивило. Именно грузинский неправительственный сектор внес большой вклад в дискредитацию моего реформаторского правительства и приведение Иванишвили к власти. Столько лет эти деятели совершенно бесстыдно не берут на себя никакой ответственности за это, более того, до сих пор обвиняют меня в том, что я привел Иванишвили к власти.



Хорошо, допустим, столько лет вы закрывали глаза и не понимали, что привели к власти российский режим. Неужели последних двух лет было недостаточно, чтобы вы освободились от комплекса Саакашвили и хотя бы сейчас признали, что главным политическим заключенным, главной проблемой для режима и России являюсь именно я?



Эти неправительственные организации заявляют, что политика должна обновиться. Почему-то их руководители по 15–20 лет занимают руководящие должности в этих организациях, живя при этом хорошей жизнью. Именно поэтому у вас нет никакого авторитета среди народа, народ считает вас неискренними, неэффективными грантоедами.



И как получилось, что Совет Европы, на который вы ссылаетесь, в своих многочисленных резолюциях называет меня политическим заключенным и личным узником Путина, то же касается Европарламента, «Эмнести Интернэшнл», а вы не относите меня к той же категории?



Вы не поднимали голос против массового политического преследования оппозиции с первых лет правления «Грузинской мечты», хвалили «несколько волн судебной реформы». Вы не говорили о насилии и массовом подкупе на президентских выборах 2018 года, о фальсификациях 2020 года. Именно своим молчанием вы внесли большой вклад в формирование диктатуры, и, между прочим, до сих пор демонстративно избегаете употреблять слово «диктатура».



Пока вы не признаете и свою ответственность за ситуацию, сложившуюся сегодня, пока не признаете собственные ошибки, в том числе допущенную сейчас преступную ошибку в отношении меня — что, оказывается, я нахожусь в плену якобы за покупку пиджаков, а сейчас меня не судят за политическое заявление, — до тех пор вы не сможете играть никакой серьезной роли в Грузии.



Прошу всех честных людей дать достойный ответ этой ложной «прозрачности». Позор им!



P.S. «Транспаренси» сделала новое разъяснение, что в список политзаключенных мы включили только тех, кто находится в заключении за высказывания и участие в акциях. И здесь они лгут: сейчас меня судят именно за мое высказывание и призывы к участию в акциях по делу о «саботаже», но они сознательно это упустили. Надеюсь, появятся честные неправительственные организации, которые выскажутся по поводу этой несправедливости», — пишет Саакашвили в социальной сети.



Согласно обновленному отчету неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия», опубликованному организацией, в Грузии находятся 91 политический заключенный. По заявлению организации, включенные в список 91 человек соответствуют критериям политического заключенного, установленным Парламентской ассамблеей Совета Европы.



Речь идет о 91 осужденном и обвиняемом, которые в настоящее время находятся под стражей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





