АМЮГ: Решение по делу журналиста Вахо Саная является еще одним наглядным примером незаконного ограничения выражения мнения граждан в публичном пространстве

22.07.2026 17:48





По заявлению «Ассоциации молодых юристов Грузии», решение суда в отношении журналиста Вахо Саная является еще одним наглядным примером незаконного ограничения выражения мнения граждан в публичном пространстве, создания атмосферы цензуры и самоцензуры.



По заявлению организации, решение суда однозначно противоречит конституционным и европейским стандартам в области прав человека.



«Лишение свободы известного журналиста и сотрудника телеканала «Формула» Вахо Саная за реализацию фундаментального права на выражение мнения происходит на фоне ограничительной и репрессивной среды в отношении СМИ, а также таких конкретных репрессивных мер против «Формулы», как гражданский иск/судебное решение, направленные против общественного участия (SLAPP), и параллельное проведение уголовного расследования по тому же делу в связи с подготовленным «Формулой» сюжетом.



Решение, принятое сегодня судом, является еще одним явным примером незаконного ограничения выражения мнения граждан в публичном пространстве, создания атмосферы цензуры и самоцензуры. Оно однозначно противоречит конституционным и европейским стандартам в области прав человека, которые представители «Грузинской мечты» и Министерства внутренних дел целенаправленно искажают и неправильно представляют.



Очевидно, что массовый, системный контроль над свободой выражения мнения осуществляется в формах, в том числе на основе такого законодательства, которое легко допускает произвольное применение, по своей тяжести может быть приравнено к уголовной ответственности, создает институциональные механизмы системной цензуры и игнорирует гарантии защиты свободы выражения мнения», — говорится в заявлении.





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