ЕНД о докладе TI: как можно не включить Саакашвили в список политзаключенных?

23.07.2026 12:44





Партия «Единое национальное движение» раскритиковала решение организации Transparency International – Georgia не включать в список политических заключенных Грузии, опубликованный в новом докладе, экс-президента Михаила Саакашвили. «Продолжение несправедливой и дерзкой кампании «анти-Миша» лишь наносит ущерб репутации самой организации», — говорится в заявлении политического объединения.



В партии заявили, что считают печальным, непонятным и тревожным доклад, поскольку в нем, по мнению ЕНД, проигнорирован статус третьего президента страны Михаила Саакашвили как политзаключенного, а также весь комплекс «репрессий российского типа» против него.



В заявлении отмечается, что предоставление международным политическим, судебным, гуманитарным институтам и СМИ достоверной информации о массовых политических репрессиях, проводимых «российским режимом Бидзины Иванишвили», является важной частью борьбы с этим режимом, а для правозащитных организаций – вопросом профессиональной и этической ответственности.



ЕНД также заявляет, что ссылки Transparency International – Georgia на европейские критерии и временные рамки при определении политических заключенных выглядят неуместными, поскольку, по мнению партии, различные европейские институты уже принимали резолюции и заявления, касающиеся политического преследования и обращения с Михаилом Саакашвили.



Авторы заявления утверждают, что подобные решения усиливают подозрения в обществе относительно того, что некоторые политические и общественные организации сознательно ограничивают тему политических репрессий лишь последними годами, отвлекая внимание от событий, которые, по их мнению, начались сразу после прихода к власти «Грузинской мечты» в 2012 году.



«Как можно составить список политических заключенных, не включив в него самого известного политического узника страны, главного оппонента Путина и Иванишвили? Говоря о нем как о главном политическом заключенном, мы не занимаемся партийным пиаром, а констатируем факт. Очевидно, что Бидзина Иванишвили может допустить участие в политической жизни любого другого политического заключенного, кроме третьего президента Грузии, которого он боится больше всего», — говорится в заявлении.



Напомним, согласно обновленному докладу Transparency International — Georgia, в настоящее время в Грузии 91 человек соответствует критериям политического заключенного, установленным Парламентской ассамблеей Совета Европы. Речь идет о 91 обвиняемом и осужденном, которые находятся под стражей.



Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА

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