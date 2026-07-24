Цикаришвили: Срок ввоза лекарств от болезни Дюшенна уже приближается к критической отметке

24.07.2026 12:21





Срок ввоза препаратов для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна уже приближается к критической отметке - Если в ближайшие несколько дней не будет результата, нам снова придется обратиться к людям за помощью, - пишет в социальной сети Каха Цикаришвили — отец ребенка с мышечной дистрофией Дюшенна.



По его словам, ход переговоров не предается огласке, чтобы не помешать этому процессу.



«Срок ввоза препаратов для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна уже приближается к критической отметке.



Тем временем мы потеряли еще одного ребенка...



Мы не предаем огласке процесс переговоров, чтобы не помешать ему, но если в ближайшие несколько дней не будет результата, нам снова придется обратиться к людям за помощью», — заявил Каха Цикаришвили.



Напомним, что скончался 17-летний Саба Макарашвили, страдавший мышечной дистрофией Дюшенна.



Как отмечают в организации «Вместе боремся с мышечной дистрофией Дюшенна», пациент скончался после ортопедической операции, находясь под наркозом.



Напомним также, что в начале июня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о создании рабочей группы, которая будет активно заниматься вопросом обеспечения детей с мышечной дистрофией Дюшенна конкретными лекарственными препаратами.



По его словам, окончательное решение о закупке конкретных препаратов будет принято с учетом различных факторов, в том числе условий, предложенных фармацевтическими компаниями.





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