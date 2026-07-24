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Специальная комиссия оценит ущерб, причиненный оползнем в деревне Гомаро, муниципалитета Адигени
24.07.2026 12:22
В селе Гомаро муниципалитета Адигени, где поздно ночью сошел оползень, с утра возобновятся работы по расчистке с использованием тяжёлой техники. По словам мэра муниципалитета Гочи Кимадзе, к настоящему времени уже очищена проезжая часть автомобильной дороги.
Как отметил Кимадзе, необходимо, чтобы на место происшествия прибыли гидрологи, геологи и специалисты в области строительства, чтобы определить, насколько возможно предотвратить подобные стихийные процессы в будущем.
Кроме того, размер ущерба, причинённого стихией, на месте оценит специальная комиссия.
С ходом работ в населённых пунктах, пострадавших в результате сильных осадков, вместе с мэром муниципалитета Гочей Кимадзе ознакомились первый заместитель государственного уполномоченного Георгий Кочиашвили, представители мэрии, муниципального собрания (сакребуло), пожарно-спасательной службы, а также специально созданной муниципальной комиссии.
Напомним, что обильные осадки вызвали проблемы в сёлах Гомаро, Квемо Энтели и Шока. В селе Гомаро были повреждены два жилых дома и дорожная инфраструктура, в Квемо Энтели пострадали сельскохозяйственные угодья, а в селе Шока повреждены как сельскохозяйственные угодья, так и объекты дорожной инфраструктуры.
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