Правительство Грузии продлило срок предоставления медицинской помощи гражданам Украины

24.07.2026 17:37





Правительство Грузии продлило срок предоставления медицинской помощи гражданам Украины, въехавших в страну с 1 февраля 2022 года по 1 октября 2026 года из-за войны и непрерывно проживающих на территории Грузии.



Согласно документу, до 1 октября 2026 года гражданам Украины будут доступны следующие медицинские услуги:

• вакцинацию;

• лечение туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, включая обеспечение необходимыми лекарствами;

• программы охраны здоровья матери и ребенка, в том числе наблюдение за беременностью и скрининг новорожденных;

• психиатрическая помощь;

• лечение сахарного диабета, включая обеспечение медикаментами;

• диализ;

• лечение пациентов с редкими заболеваниями и тех, кто нуждается в постоянной заместительной терапии;

• экстренная медицинская помощь по направлению врача, включая роды и экстренную вакцинацию.



Также до 1 октября 2026 года продлены денежные выплаты для граждан Украины и лиц, которые прибыли в Грузию из-за войны:



Размер выплат остается прежним:

• GEL 300 ($115) на семью — на оплату жилья;

• GEL 45 ($17) на каждого человека — в качестве ежемесячной помощи.



Если человек покинет территорию Грузии, выплата GEL 45 прекратится со следующего месяца. Если страну покинут все члены семьи, со следующего месяца прекратится и выплата GEL 300 на жилье.





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