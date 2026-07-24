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Правительство Грузии продлило срок предоставления медицинской помощи гражданам Украины


24.07.2026   17:37


Правительство Грузии продлило срок предоставления медицинской помощи гражданам Украины, въехавших в страну с 1 февраля 2022 года по 1 октября 2026 года из-за войны и непрерывно проживающих на территории Грузии.

Согласно документу, до 1 октября 2026 года гражданам Украины будут доступны следующие медицинские услуги:
• вакцинацию;
• лечение туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, включая обеспечение необходимыми лекарствами;
• программы охраны здоровья матери и ребенка, в том числе наблюдение за беременностью и скрининг новорожденных;
• психиатрическая помощь;
• лечение сахарного диабета, включая обеспечение медикаментами;
• диализ;
• лечение пациентов с редкими заболеваниями и тех, кто нуждается в постоянной заместительной терапии;
• экстренная медицинская помощь по направлению врача, включая роды и экстренную вакцинацию.

Также до 1 октября 2026 года продлены денежные выплаты для граждан Украины и лиц, которые прибыли в Грузию из-за войны:

Размер выплат остается прежним:
• GEL 300 ($115) на семью — на оплату жилья;
• GEL 45 ($17) на каждого человека — в качестве ежемесячной помощи.

Если человек покинет территорию Грузии, выплата GEL 45 прекратится со следующего месяца. Если страну покинут все члены семьи, со следующего месяца прекратится и выплата GEL 300 на жилье.


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