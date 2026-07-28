Посольство США об участии Грузии в многонациональных военно-морских учениях «Sea Breeze 2026»

28.07.2026 19:16





Посольство США в Грузии распространяет информацию об участии Грузии в многонациональных военно-морских учениях «Sea Breeze 2026».



Посольство США радо, что Грузия приняла участие в «Sea Breeze 2026» — многонациональных военно-морских учениях под руководством США, которые объединяют союзников и партнёров НАТО для укрепления совместимости и морской безопасности.



Согласно информации, распространённой посольством, в этом году учения были сосредоточены на противоминных операциях.



«Участники прошли подготовку по обнаружению и обезвреживанию мин, подводным работам и спасательным операциям, а также по обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов и использованию беспилотных систем.



В учениях приняли участие 12 военнослужащих береговой охраны Грузии и Сил обороны Грузии. Совместные тренировки позволяют союзникам и партнёрам укреплять региональную безопасность и способствуют повышению безопасности и стабильности в Черноморском регионе», — говорится в заявлении.





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