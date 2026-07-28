Тинатин Рухадзе покинула должность министра культуры

28.07.2026 19:21





Министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе покинула свой пост. Как говорится в заявлении Тинатин Рухадзе, она приняла это решение в связи с состоянием здоровья.



«После консультаций с премьер-министром я приняла решение оставить должность министра культуры. В связи с состоянием здоровья мне потребуется пройти специальный курс лечения, из-за чего я не смогу должным образом выполнять обязанности министра. Культура — это сфера, которая требует особой заботы и внимания. Мне жаль, что состояние здоровья не позволяет мне уделять должное внимание делу, которое я так люблю и которое является для меня самым дорогим.



Хочу поблагодарить премьер-министра за оказанное доверие. Благодарю каждого члена правительства за поддержку и содействие.



Спасибо всем, кто поддерживал наши инициативы. Особая благодарность каждому сотруднику Министерства культуры за неустанный труд и преданное служение.



Я остаюсь вашим сторонником и желаю вам успехов», — говорится в заявлении Тинатин Рухадзе.







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