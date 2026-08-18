Каладзе назвал обильные осадки причиной проблем в городе

18.08.2026 13:35





Учитывая прогноз ожидаемой погоды, мониторинг продолжается в непрерывном режиме - когда такое количество осадков выпадает за короткий период времени, это представляет большую проблему не только у нас, но и у стран, которые сильнее и более развитые, - заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства.



По его словам, ни одна проблема, вызванная сильными и интенсивными осадками, не останется без внимания.



«Этот город принадлежит всем нам, каждый в меру возможностей должен поддержать столицу и друг друга. Вместе мы должны создать лучший Тбилиси, где будет как можно меньше проблем. Мы 24 часа на связи, на службе вам, открыты для коммуникации. Ни одну проблему не оставим без внимания.



Как вы знаете, параллельно продолжается оценка ущерба. Мы поможем всем гражданам, будем рядом с вами, рассчитывайте на нас. Никого не оставим один на один с проблемами, всем поможем в пределах возможностей.



В столице продолжаются восстановительные и очистительные работы, с учетом прогноза ожидаемой погоды мониторинг процесса ведется непрерывно. Когда за короткий промежуток времени выпадает такое количество осадков, это представляет серьезную проблему не только у нас, но и для более сильных и развитых стран, городов. Когда я говорю о силе, экономически сильных городах, конечно, там инфраструктура и подземные коммуникации более налажены, чем у нас, но и там в такие моменты возникают проблемы», - отметил Каладзе.





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