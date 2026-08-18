Мэрия Тбилиси планирует реабилитацию части проспекта Агмашенебели

18.08.2026 13:39





Мэрия Тбилиси планирует реабилитацию части проспекта Агмашенебели - дорожного участка от проспекта Царицы Тамар до площади Марджанишвили включительно.



Как заявил сегодня на заседании столичного правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе, для закупки реабилитационных работ объявлен тендер, который завершится 3 сентября текущего года.



«Мы активно продолжаем реализацию инфраструктурных проектов в различных районах столицы. Наша цель - создать в городе приведенную в порядок, безопасную и современную среду, которая будет ежедневно служить интересам наших граждан и, что самое главное, прослужит десятки лет. На этот раз мы планируем провести реабилитацию значительного участка проспекта Агмашенебели - от проспекта Царицы Тамар до площади Марджанишвили включительно. В рамках проекта будет приведена в порядок сеть водостока, пройдет реабилитация тротуаров и автомобильной дороги, существующая поврежденная брусчатка будет заменена новым асфальтовым покрытием. Будет обустроена велодорожка. Также будет обновлена система наружного освещения и установлены LED-фонари. На площади будут обновлены островки озеленения, а инфраструктура будет адаптирована для людей с ОВЗ», - заявил Каха Каладзе.



Мэр столицы призвал все заинтересованные и квалифицированные компании активно участвовать в тендере, объявленном для закупки реабилитационных работ.





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