Вольский: цель жалкого письма Гарибашвили – дискредитация власти

18.08.2026 16:15





Депутат от «Грузинской мечты» Гия Вольский назвал «жалким» заявление бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, адресованного основателю правящей партии Бидзине Иванишвили. Вольский считает, что цель публикации — дискредитация Иванишвили.



«Поднята абсурдная тема, в том числе и то, о чем вы спросили касательно безопасности семьи. То есть здесь явно прослеживается цель — во что бы то ни стало дискредитировать государственные структуры и лично Бидзину Иванишвили. Ничего другого в этом содержании, в этом жалком письме, не прочесть», — заявил Вольский в ответ на вопрос журналистов.



Напомним, 17 августа находящийся в заключении Ираклий Гарибашвили распространил обращение, в котором указал, что «с сегодняшнего дня полная ответственность за его безопасность и безопасность его семьи возлагается на Бидзину Иванишвили и всю власть». Экс-премьер пообещал на следующий день, то есть 18 августа, опубликовать расширенное письмо.



Источник: SOVA

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