Пост спецпредставителя Грузии по отношениям с Россией остается вакантным

18.08.2026 16:30





Пост специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Российской Федерацией является вакантным. Об этом журналистам сообщил глава кабмина Ираклий Кобахидзе. Он при этом не уточнил, когда именно Георгий Каджая покинул должность.



«Похоже, у вас нет обновленной информации. На данном этапе это место вакантно. Господин Каджая перешел в другую сферу и покинул должность по собственному желанию», — заявил Кобахидзе.



Напомним, Георгий Каджая был назначен на пост спецпредставителя премьер-министра по отношениям с Россией в марте 2024 года. Он сменил Зураба Абашидзе, который занимал эту должность на протяжении 12 лет и вел прямые переговоры с Григорием Карасиным в рамках т. н. «пражского формата». О деятельности Каджая и о продолжении данного формата диалога с Россией ничего не известно.



До этого Георгий Каджая являлся чрезвычайным и полномочным посланником в Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. Также он работал советником Зураба Абашидзе, когда тот занимал пост спецпредставителя по связям с РФ.





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