28 августа таможенные посты в Грузии будут работать, зоны таможенного оформления — нет

27.08.2026 13:11





28 августа в Грузии отмечается Мариамоба — Успение Пресвятой Богородицы, официальный праздничный и нерабочий день. В связи с этим Налоговая служба сообщает об изменении режима работы таможенных подразделений.



Согласно информации Налоговой службы Грузии, 28 августа таможенные пункты пропуска будут работать в обычном режиме, а зоны таможенного оформления (ГЕЗ) — нет.



«Налоговая служба Министерства финансов сообщает, что 28 августа 2026 года таможенные пункты пропуска, отделы пограничной инспекции Управления санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля и Управление таможенного транзита продолжат работу в обычном режиме.



В частности, сотрудники будут предоставлять заинтересованным лицам информацию о таможенных формальностях, связанных с таможенными процедурами, консультировать по вопросам их применения, а также информировать о процедурных вопросах и текущих процессах посредством телефонной связи, чата и других дистанционных каналов.



28 августа по всей Грузии не будут работать зоны таможенного оформления, за исключением управлений оформления товаров и логистики зон таможенного оформления, а также Управления таможенного контроля почтовых отправлений зоны таможенного оформления «Аэропорт», и отделы таможенного оформления.



В этот день при оказании услуг таможенными органами будет применяться тариф за работу в нерабочее время и праздничные дни, установленный постановлением Правительства Грузии №96 от 30 марта 2010 года.



Также сообщаем, что 28 августа 2026 года по всей Грузии не будут работать сервисные центры Департамента услуг Налоговой службы Министерства финансов и информационный телефонный центр по номеру 2 299 299.



Просим учитывать это при пользовании услугами, в том числе электронными», — говорится в распространенном Налоговой службой пресс-релизе.







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