Мамука Мдинарадзе покидает должность и уходит из политики

27.08.2026 14:42





Министр регионального развития Мамука Мдинарадзе покидает должность и уходит из политики. Об этом он заявил на брифинге, который в эти минуты проходит в администрации правительства.



«Я принял решение оставить должность. В принципе, и политику. Для меня эти 10 лет, которые я был в политике, были 10 годами труда, преданности Родине и большой работы вместе с друзьями на благо страны. Счастье быть на этой работе вместе с командой «Грузинской мечты». Я хочу выразить огромную благодарность каждому солдату «Грузинской мечты», каждому члену, каждому лидеру - начиная с господина Бидзины Иванишвили и заканчивая рядовым солдатом, как мы обычно называем в этой большой семье», - заявил Мдинарадзе.



Мдинарадзе также отметил, что «последние несколько недель думает» об уходе из политики.





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