Мамука Мдинарадзе: Возможно, попробую свои силы в бизнесе

27.08.2026 15:10





Наверное, скорее, в частном секторе, возможно, попробую свои силы и в бизнесе, - так Мамука Мдинарадзе ответил на вопрос о том, куда он уходит из политики.



«Хотите верьте, хотите нет, я об этом не думал. Раньше я в шутку говорил, что, возможно, не так много адвокатов известных больше, чем я. Честно говоря, сейчас я всерьёз об этом не думал. Возможно, попробую свои силы в бизнесе, поскольку в этом направлении я действительно азартен, а не в том направлении, что называют классически», - заявил Мамука Мдинарадзе.



Напомним, министр регионального развития Мамука Мдинарадзе на специальном брифинге объявил о своей отставке и уходе из политики.





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