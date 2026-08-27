Мдинарадзе: Я не отправлял письмо не только Гарибашвили, но и вообще никому в жизни

27.08.2026 16:22





По заявлению бывшего министра регионального развития Мамуки Мдинарадзе, он никогда не отправлял письмо бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили. Как заявил Мдинарадзе журналистам, письмо, о котором говорит Ираклий Гарибашвили, это полный абсурд.



«Это никак не связано. Я не отправлял письмо не только Гарибашвили, но и вообще никому, если не считать мессиджей. Вообще, в жизни я никому не отправлял никаких писем, никаких, никогда», - заявил Мдинарадзе.



По его словам, он никогда ничего не передавал Ираклию Гарибашвили через других лиц.



«Он же сказал, что я отправил письмо? Что я ему передал? Вы знаете, что было написано в письме? Вы читали это письмо? Давайте следовать логике. Сейчас у меня есть возможность свободно говорить. Письмо написано с позиции его сторонника, каким образом могло быть от Мамуки Мдинарадзе? Где здесь логика, скажите мне? Там говорилось что-то вроде: »У нас есть два пути» или »Мы должны бороться до конца» - Мамука Мдинарадзе писал про бороться до конца? Вы серьёзно относитесь к этому вопросу? Я никогда и никому не отправлял писем. Я прямо вам говорю: я никогда не занимался подобными вопросами», - заявил Мамука Мдинарадзе.



По словам бывшего министра, почему Ираклий Гарибашвили говорит о нем в письме, «следует спросить его самого».





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