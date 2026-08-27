Между премьер-министром Грузии и президентом Науру состоялся телефонный разговор

27.08.2026 16:45





Между премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и президентом Науру Дэвидом Адеангом состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает администрация правительства.



По их данным, глава правительства поблагодарил президента Науру за решение отменить признание Абхазии и т.н. Южной Осетии независимыми государствами и выразил готовность начать переговоры об установлении дипломатических отношений между двумя странами.



«В ходе телефонного разговора также обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах», - говорится в информации.





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