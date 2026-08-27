Мдинарадзе утверждает, что ушел в отставку по своей инициативе

27.08.2026 16:24





Моя отставка с этой должности действительно была моей инициативой. Также могу сказать, что изначально у господина Ираклия и господина Бидзины не было той реакции, чтобы согласиться со мной, но я убедил их, что для меня так лучше, - заявил вице-премьер и министр регионального развития Мамука Мдинарадзе, говоря о причинах ухода с должности.



По его словам, он говорил про свое решение об отставке с Ираклием Кобахидзе и Бидзиной Иванишвили.



«Для кого-то это может быть невероятным, но это действительно было моим искренним желанием. На данном этапе я не говорю, что собираюсь вернуться, хотя, если буду крайне нужен команде и иного выхода не останется, вернусь только в этом случае. Гарантировано могу сказать, что пробраться в политику окольными путями, как иногда бывает, с моей стороны этого не будет. Это не в мой стиль, и я думаю, многие из вас в этом убеждены.



Если бы я думал, что в нашей команде некому кроме меня заняться регионами, я бы точно не принял подобное решение. Вчера я долго разговаривал с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, сегодня утром также говорил с почетным председателем партии Бидзиной Иванишвили, между нами тремя состоялся разговор о том, что мне предпочтительнее уйти, у меня дети соответствующего возраста, хотя со стороны это, возможно, и звучит не слишком убедительно



Моя отставка с этой позиции действительно была моей инициативой. Также могу сказать, что изначально господин Ираклий и господин Бидзина не отреагировали так, чтобы согласиться со мной, но я убедил их, что для меня так лучше», - заявил Мамука Мдинарадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





