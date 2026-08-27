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Кавелашвили по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы помиловал 226 человек


27.08.2026   19:11


По информации администрации президента, Михаил Кавелашвили по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы помиловал 226 человек.

«Помилование коснулось 217 лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и 6 лиц с мерами наказания, не связанными с лишением свободы, а с 3 человек судимость была снята.

Использование президентом Грузии своих эксклюзивных полномочий, предоставленных Конституцией, основывается на принципе гуманизма и государственных интересах», — говорится в официальном сообщении.


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