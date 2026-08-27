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МИД: Мы на связи с находящимися в Непале несколькими гражданами Грузии, которые в безопасности


27.08.2026   19:15


Министерство иностранных дел Грузии поддерживает связь с находящимися в Непале несколькими гражданами Грузии, которые находятся в безопасности, сообщили «IPN» в Министерстве иностранных дел.

По данным ведомства, на данный момент в министерство не поступала информация о нахождении граждан Грузии в зоне стихии.

«Министерство иностранных дел Грузии поддерживает связь с находящимися в Непале несколькими гражданами Грузии, которые находятся в безопасности. На данный момент в министерство не поступала информация о нахождении граждан Грузии в зоне стихии. Министерство иностранных дел поддерживает связь с соответствующими ведомствами», - заявляют в МИД.


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