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МИД: Мы на связи с находящимися в Непале несколькими гражданами Грузии, которые в безопасности
27.08.2026 19:15
Министерство иностранных дел Грузии поддерживает связь с находящимися в Непале несколькими гражданами Грузии, которые находятся в безопасности, сообщили «IPN» в Министерстве иностранных дел.
По данным ведомства, на данный момент в министерство не поступала информация о нахождении граждан Грузии в зоне стихии.
«Министерство иностранных дел Грузии поддерживает связь с находящимися в Непале несколькими гражданами Грузии, которые находятся в безопасности. На данный момент в министерство не поступала информация о нахождении граждан Грузии в зоне стихии. Министерство иностранных дел поддерживает связь с соответствующими ведомствами», - заявляют в МИД.