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Пашинян пригласил Ираклия Кобахидзе на саммит лидеров COP17


27.08.2026   19:17


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в саммите лидеров COP17. Об этом сообщает правительство Грузии.

По их информации, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приглашен премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммит лидеров COP17, который пройдет в октябре в Ереване в рамках 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

«Между главами правительств двух стран состоялся телефонный разговор. Ираклий Кобахидзе поблагодарил Николa Пашиняна за приглашение на саммит. Стороны также обсудили стратегическое партнёрство двух стран и позитивную динамику развития сотрудничества в различных сферах», - говорится в информации.


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