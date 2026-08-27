Пашинян пригласил Ираклия Кобахидзе на саммит лидеров COP17

27.08.2026 19:17





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в саммите лидеров COP17. Об этом сообщает правительство Грузии.



По их информации, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приглашен премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммит лидеров COP17, который пройдет в октябре в Ереване в рамках 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.



«Между главами правительств двух стран состоялся телефонный разговор. Ираклий Кобахидзе поблагодарил Николa Пашиняна за приглашение на саммит. Стороны также обсудили стратегическое партнёрство двух стран и позитивную динамику развития сотрудничества в различных сферах», - говорится в информации.





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