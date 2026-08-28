Гордуладзе – Президент помиловал тех, кто признался в преступлении и раскаялся

28.08.2026 14:02





«Коллективное «Нацдвижение» отчитывало людей и делало все, чтобы они не признавали свою вину и не несли предусмотренную законом ответственность», — заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе.



По его словам, Михаил Кавелашвили помиловал лиц, задержанных в разное время на акциях протеста, которые раскаялись в совершенных ими правонарушениях.



«Со стороны государства неоднократно заявлялось, что если человек признает свое преступление и раскается в содеянном, государство проявит к нему гуманность. То же самое произошло и сейчас, когда президент воспользовался своими полномочиями: те, кто признал свою вину и раскаялся, получили от президента гуманное отношение и были помилованы.



Что касается оценок оппозиции в связи с помилованием, мы помним, как коллективное «Нацдвижение» отчитывало людей, которым были предъявлены обвинения в совершении различных преступных действий. Они делали все, чтобы эти люди не признавали свою вину и не несли предусмотренную законом ответственность. Почему? Потому что на самом деле их судьба их не интересует. Часть этих людей они подстрекали, обманывали и создавали для них параллельную реальность. Затем бросили их и забыли об их существовании. Когда эти люди признали свою вину, а президент воспользовался своими полномочиями, они начали их отчитывать и даже начнут нападать на них. Все это они будут делать своими руками или руками тех приспешников, которых осталось не так уж много», — заявил Гордуладзе.



Для справки: среди помилованных президентом в связи с праздником Мариамоба оказались и лица, задержанные в разное время на акциях протеста. Михаил Кавелашвили помиловал в общей сложности 226 человек. Согласно информации администрации президента, помилование коснулось 217 лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и шести лиц, имеющих наказание, не связанное с лишением свободы. Еще у трех человек была снята судимость.





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