Politico: на границе России с Грузией вновь наблюдается знакомая картина массового исхода

28.08.2026 17:21





На южной границе России с Грузией вновь наблюдается знакомая картина массового исхода, пишет американское издание Politico. Более 113 000 россиян покинули страну на прошлой неделе через контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс – всплеск движения, отражающий растущие опасения, что Кремль готовится объявить о новой мобилизационной кампании.



В последние месяцы российские власти приняли все более агрессивные меры по вербовке военнослужащих, активизировали сбор данных о резервистах и расширили полномочия Росгвардии – все это подпитывает разговоры о новом призыве.



Грузия уже сталкивалась с подобным потоком людей через границу. В сентябре 2022 года, когда президент Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации, в рамках которой после полномасштабного вторжения в Украину были призваны около 300 000 человек, Грузия стала одним из главных направлений для тех, кто стремился покинуть Россию, напоминает Politico. Будучи одной из немногих стран Восточной Европы, чьи границы позволяли гражданам России въезжать без виз, Грузия приняла более 100 000 россиян всего за неделю.



Российский военный резерв состоит преимущественно из мужчин младше 55 лет, которые прошли обязательную военную службу. Годичная военная служба обязательна для каждого российского мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, за некоторыми исключениями, связанными с состоянием здоровья и продолжением образования.



«Даже несмотря на все признаки, указывающие на возросшую вероятность новой мобилизации, Путин, похоже, стремится ее избежать. Издание приводит мнение Алексея Табалова – основателя правозащитной организации «Школа призывника», которая занимается защитой призывников и военнослужащих. По его словам, официальная мобилизация «означала бы, что дела на фронте идут плохо, что Путин – плохой главнокомандующий».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





