Помилованного российского активиста Дениса Куланина депортируют из Грузии

28.08.2026 17:23





Помилованный президентом Грузии Михаилом Кавелашвили российский активист Денис Куланин ожидает выдворения из страны, сообщили в МВД Грузии.



Сразу после освобождения из тюрьмы Куланина поместили в Центр временного размещения Департамента миграции. Он является гражданином России и должен покинуть территорию Грузии, уехав либо в государство происхождения, либо в третью страну — таковы правила для иностранцев, нарушивших закон.



Правозащитная организация Rights Georgia выразила обеспокоенность судьбой Куланина. Там призвали грузинские власти не допустить его депортации в Россию. Правозащитники указали, что в случае возвращения ему грозит политически мотивированное преследование, пытки и бесчеловечное обращение из-за его публичной антивоенной позиции и поддержки Украины.



По информации Rights Georgia, ранее миграционная служба отказала россиянину в предоставлении политического убежища в Грузии. Юристы организации обжаловали это решение, но суд оставил его в силе.



TV Pirveli в пресс-службе МВД заявили, что у Куланина также есть право выбора страны отбытия и его принудительная депортации в РФ не планируется.



32-летнего Дениса Куланина задержали 28 марта 2025 года на проспекте Руставели во время акции протеста против работы парламентской комиссии, расследовавшей деятельность правительства «Единого национального движения».



Его обвинили в повреждении полицейского автомобиля. Куланин признал вину и извинился в суде, после чего получил два года лишения свободы.



В феврале 2026 года активист объявил голодовку в тюрьме. Он протестовал против помещения в карцер и, по его словам, психологического давления со стороны администрации учреждения.



Куланин оказался среди 226 осужденных, которых Михаил Кавелашвили помиловал по случаю праздника Мариамоба (Успения Богородицы). Вместе с ним по акту президента освободили еще восемь участников антиправительственных акций 2024-2025 годов.





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