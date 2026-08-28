В Грузии утвердили правила проверки браков с иностранцами при подаче на ВНЖ

28.08.2026 21:18





Новые правила, направленные на пресечение фиктивных браков для получения ВНЖ в Грузии, вступают в силу с 1 сентября 2026 года. Это следует из постановления правительства от 26 августа. Документ подробным образом регламентирует, как именно государственные органы будут проверять искренность чувств и реальность совместной жизни супругов.



Для рассмотрения заявления на ВНЖ по браку создается специальная комиссия. Она будет принимать решения открытым голосованием, а при равенстве голосов решающей станет позиция председателя. Заседания могут проводиться ежедневно — по мере необходимости.



В рамках проверки комиссия сможет:

• Приглашать супругов на собеседования, в том числе повторные. При этом протокол опроса будет считаться врученной повесткой с момента его публикации на сайте Агентства развития государственных услуг.

• Проводить совместные и раздельные опросы супругов.

• Посещать место жительства семьи, осматривать квартиру и опрашивать соседей.

• Фиксировать результаты проверки в протоколе, в том числе с помощью фото- и видеоматериалов.

• Максимальный срок рассмотрения заявление на ВНЖ супруга гражданина Грузии составит 90 календарных дней.



При этом отказ сотрудничать с комиссией — например, неявка на собеседование, уклонение от ответов или отказ предоставить доступ в квартиру для осмотра — будет расцениваться как основание считать брак фиктивным.



В таком случае комиссия составляет протокол и через Департамент миграции направляет материалы в следственные органы и прокуратуру по месту жительства гражданина Грузии.



Постановление также устанавливает условия для получения постоянного вида на жительство. Его смогут получить:

• Супруги граждан Грузии — после пяти лет непрерывного проживания в стране на основании временного ВНЖ, выданного по браку.

• Иностранцы, прожившие в Грузии 10 лет на основании временного ВНЖ. В этот срок не включается период обучения, лечения или работы в дипломатических и приравненных к ним представительствах.

• Несовершеннолетние дети граждан Грузии.

• Родители несовершеннолетних граждан Грузии.

• Инвесторы, вложившие в экономику Грузии не менее $300 тыс. в эквиваленте, а также члены их семей.



Постановление правительства — это практический механизм реализации масштабного пакета поправок к миграционному законодательству, принятого парламентом в июне 2026 года.



Одним из ключевых изменений стало введение уголовной ответственности за фиктивный брак, заключенный с целью получения ВНЖ. В зависимости от обстоятельств наказанием могут стать штраф, домашний арест или лишение свободы на срок до двух лет. После наказания нарушителя могут выдворить из Грузии и запретить ему въезд в страну на срок от двух до 10 лет.



При этом до 1 октября 2026 года действует возможность освобождения от уголовной ответственности для иностранцев, которые добровольно признаются в заключении фиктивного брака.





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