На границе России и Грузии выявили 39 фактов нарушения правил декларирования

30.08.2026 12:42





По информации Службы доходов, столько нарушений было зафиксировано за август этого года. Об этом пишет BMG.



Речь идет о необходимости декларировать наличные деньги суммой более 10 тысяч лари или эквивалента в иностранной валюте. Общее количество подлежащих декларированию средств по курсу Национального банка составило 3 042 301 лари.



В отношении граждан-нарушителей, в соответствии с частями 1, 2 и 3 статьи 169 Таможенного кодекса Грузии, в качестве санкции был применен штраф в размере 251 356 лари.





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