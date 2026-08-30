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1795 абитуриентов, преодолевших минимальный порог на национальных экзаменах, получат право на вторичное зачисление


30.08.2026   17:51


«Учитывая, что мы начали общенациональную реформу высшего образования, и текущий год является переходным периодом, только в этом году мы сделаем исключение и по инициативе премьер-министра Грузии Иракли Кобахидзе предоставим возможность так называемого вторичного зачисления в вузы для 1795 абитуриентов, преодолевших минимальный порог компетентности на единых общенациональных экзаменах», – заявил на сегодняшнем брифинге министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе. По его словам, вышеупомянутое решение было принято в плане исключения.

По информации министра, в первой половине сентября будет объявлена ​​ регистрация на оставшиеся вакантные места в государственных и частных высших и профессиональных учебных заведениях.

«Регистрация на оставшиеся вакантные места в государственных и частных высших и профессиональных учебных заведениях будет объявлена ​​в первой половине сентября, после чего абитуриентам, прошедшим минимальный порог на национальных экзаменах, будет предоставлена ​​возможность зарегистрироваться на указанные программы», — отметил Гиви Миканадзе.


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