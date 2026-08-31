Госминистр Тея Ахвледиани открыла мероприятие, посвященное Международному дню пропавших без вести

31.08.2026 11:04





Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани открыла мероприятие, посвящённое Международному дню пропавших без вести, которое по инициативе и при поддержке Аппарата государственного министра проходит в столице и ещё четырёх регионах Грузии.



По информации Аппарата государственного министра, Тея Ахвледиани выступила перед собравшимися у мемориала пропавшим без вести, расположенного на аллее Тамарашвили, и подчеркнула особое значение государственной программы по розыску лиц, пропавших без вести в результате вооружённых конфликтов 1990-х годов и российско-грузинской войны августа 2008 года, дальнейшего обеспечения её устойчивости и повышения эффективности, а также мероприятий, посвящённых памяти исчезнувших людей.



«Для семей пропавших без вести масштабное отмечание сегодняшней даты имеет особое значение. Для них очень важно знать, что их близкие, пропавшие в борьбе за единство Родины, не забыты, что наша страна и будущие поколения будут помнить об их вкладе перед Родиной. Хочу выразить семьям сочувствие в связи с этой тяжелейшей судьбой и пожелать им стойкости. Сегодняшние мероприятия важны и для того, чтобы мы широко представили крайне сложную гуманитарную проблему исчезновения людей без вести. Для её решения соответствующие государственные ведомства, усилив свою роль и ответственность, совместно с Международным комитетом Красного Креста ежедневно прилагают все усилия, чтобы найти как можно больше пропавших без вести и, насколько это возможно, вернуть их семьям. Хочу поблагодарить всех участников этого сложнейшего процесса — конечно же, семьи, наши партнёрские организации, соответствующие государственные ведомства как на центральном, так и на местном уровне, в том числе за их вклад в сегодняшние мероприятия и оказанную поддержку», — заявила государственный министр Тея Ахвледиани.



В мероприятиях, организованных по инициативе Аппарата государственного министра в Тбилиси, Гори, Кутаиси, Батуми и Зугдиди, наряду с членами семей пропавших без вести приняли участие представители Международного комитета Красного Креста, органов местного самоуправления, соответствующих государственных ведомств и гражданского общества.



«В Грузии в результате вооружённых конфликтов 1990-х годов и российско-грузинской войны августа 2008 года около 1 900 человек считаются пропавшими без вести. Их семьи на протяжении многих лет находятся в состоянии неопределённости из-за неизвестной судьбы близкого человека. Цель отмечаемого 30 августа Международного дня пропавших без вести — увековечить память пропавших без вести и повысить осведомлённость широкой общественности о проблеме исчезновения людей», — заявляют в Аппарате государственного министра.





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