Папуашвили: Закон о прозрачности до сих пор болезненно воспринимается теми, кто преследует вредоносные цели в отношении Грузии

31.08.2026 11:48





«Давайте посмотрим на историю последних шести лет, начиная с выборов 2020 года, и оценим, какую роль играли финансируемые из-за рубежа организации в попытках устроить беспорядки в Грузии, какую роль играли те так называемые партии, которые вместо того, чтобы исполнять волю своих избирателей, выполняют указания, поступающие извне», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, закон о прозрачности до сих пор болезненно воспринимается теми, кто преследует вредоносные цели в отношении Грузии извне. По его словам, закон показал, кто стоит за сфальсифицированным параллельным подсчётом голосов, нападками на церковь и пропагандой ЛГБТ.



«Во всех попытках устроить беспорядки — начнём с сфальсифицированного параллельного подсчёта голосов в 2020 году, в отношении которого мы тогда пошли на определённые уступки, в том числе организациям, финансировавшим ISFED, и попытались не допустить чрезмерной эскалации, в том числе своими комментариями, — мы увидели, что вместо того, чтобы осмыслить произошедшее, даже USAID, который тогда знал, как и посол США, что ISFED распространяла ложные данные, и понять, что нельзя влиять на волю грузинского народа, они, напротив, в 2024 году сделали ещё хуже.



К сожалению, в 2020 году мы всё ещё надеялись, что европейские организации и некоторые государства, в том числе тогдашняя администрация США, извлекут уроки из событий 2020 года и больше не будут пытаться вмешиваться в волю грузинского народа. Но в 2024 году они сделали ещё хуже. Послы напрямую были вовлечены в выборы, финансировали партийные предвыборные кампании. Напомню о финансировании со стороны посольства Дании: оно финансировало всю кампанию и, несмотря на все наши внутренние комментарии, никак не прекращало это финансирование, пока сама эта история не стала в Дании скандалом в СМИ. Только после этого посольство Дании прекратило финансирование.



Затем мы увидели, кого они финансировали: эти люди непосредственно оказались в политике, вся эта неправительственная организация — в полном составе; кроме того, партии, кампании которых они финансировали.



Поэтому эта роль очевидна. Именно поэтому и возникла необходимость принять закон о прозрачности, поскольку тогда эти организации, посольства и страны скрывались за спинами НПО. Для наших граждан создавалось впечатление, будто это грузинские организации, действующие в соответствии со своей собственной повесткой. На самом деле всё было продиктовано извне, как и фальсификация параллельного подсчёта голосов была тогда указанием USAID. На встречах нам лгали, утверждая, что ничего об этом не знали, а затем выяснилось, что это было неправдой и USAID вводил в заблуждение правительство Грузии.



На самом деле это не грузинская повестка, а навязанная извне повестка. Поэтому мы и видим столь острую реакцию. Думаю, это хороший тест: какая бы страна, власть или иностранная организация ни занимала особенно резкую позицию в отношении закона о прозрачности, это те власти, которые преследуют вредоносные цели в отношении Грузии, и тем самым они сами себя разоблачают», — заявил Шалва Папуашвили.







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