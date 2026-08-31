Должность госминистра по вопросам региональной политики больше создаваться не будет

31.08.2026 11:45





По информации председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, должность государственного министра по вопросам региональной политики больше создаваться не будет.



При этом, как отметил Папуашвили, также ведется обсуждение объединения Министерства регионального развития и Министерства инфраструктуры.



«Что касается проекта изменений в структуре правительства, то, вероятно, на этой сессионной неделе, нет, а на следующей сессионной неделе мы обсудим этот вопрос. Должность государственного министра больше создаваться не будет. Вы знаете, что в свое время было объявлено, что должность государственного министра по координации правоохранительных органов будет упразднена. Должность будет создана по региональному направлению. Что касается упразднения, будет упразднена должность государственного министра, отвечающего за координацию правоохранительных органов, должность по координации регионального направления создаваться не будет. Ведется обсуждение, и, вероятно, произойдет объединение Министерства регионального развития и Министерства инфраструктуры», — заявил Папуашвили.





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