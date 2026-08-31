Папуашвили: Оппозиции остается лишь паразитировать на решениях других людей

31.08.2026 11:50





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что решение о вторичном зачислении носит разовый характер. По его словам, оно важно для того, чтобы реформа высшего образования проходила таким образом, чтобы в первую очередь быть ориентированной на студентов.



По его словам, оппозиция паразитирует на решениях других.



«В целом, поскольку они ни в чём не побеждают, единственное, что им остаётся, — паразитировать на чужих решениях и объявлять это своей победой. Не знаю, в каком соревновании или противостоянии они участвовали и в чём вообще победили. Мы проводим важную образовательную реформу — как в сфере общего, так и высшего образования. Такая масштабная и беспрецедентная в истории Грузии реформа высшего образования требует ежедневного наблюдения и принятия соответствующих оперативных решений.



Именно это и сделали премьер-министр Грузии и министр образования, когда по итогам экзаменов и зачисления в порядке исключения было разрешено вторичное зачисление. Каждый год есть несколько сотен, а иногда до тысячи и более абитуриентов, которые преодолевают минимальный порог компетенции, но не могут быть зачислены. Всегда есть абитуриенты, которые, хотя и преодолели порог, не попали в выбранные ими университеты, поскольку другие показали лучшие результаты и в первую очередь зачисляются именно они.



Так было в прошлом, так происходит всегда и, конечно, будет происходить в будущем: будут люди, чьи предпочтения не совпадут с результатами экзаменов. Это также является частью экзаменов и процесса обучения в высших учебных заведениях.



Однако в данном случае, поскольку произошло новое распределение образовательных программ между университетами, у абитуриентов могла возникнуть определённая путаница — какой университет выбрать и так далее. Поэтому им предоставили возможность в рамках процесса вторичного зачисления ещё раз обдумать свой выбор и выбрать университет, в котором могут оставаться свободные места.



Таким образом, это исключительное решение, носящее разовый характер, которое важно для того, чтобы реформа высшего образования проходила таким образом, чтобы в первую очередь быть ориентированной на студентов. Если определённые обстоятельства могли вызвать у них замешательство, в данном случае им предоставляется возможность ещё раз подумать и скорректировать своё решение относительно выбора университета», — заявил Папуашвили.







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