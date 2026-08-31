До 80 тысяч распоряжений времён премьерства Иракли Гарибашвили до сих пор не опубликованы

31.08.2026 11:07





До 80 тысяч распоряжений времён премьерства Иракли Гарибашвили до сих пор не опубликованы, сообщает BMG



Распоряжения правительства — на этой странице отсутствуют распоряжения, изданные в 2021–2023 годах.



После трёхлетнего перерыва правительство Грузии во главе с Иракли Кобахидзе опубликовало первое распоряжение лишь в феврале 2024 года. Тогда в пресс-службе администрации правительства сообщили BMG, что ведётся работа и над публикацией распоряжений предыдущих лет. Однако до сих пор администрация Кобахидзе так и не начала публиковать старые распоряжения.



«Распоряжения обрабатываются. Речь идёт более чем о 80 тысячах документов, обработка которых требует времени», — сообщили BMG в пресс-службе правительства, когда редакция вновь поинтересовалась, почему правовые акты не публикуются.



Когда обработка будет завершена и начнётся публикация документов, в пресс-службе правительства НЕ уточняют.



В 2023 году почти каждое четвёртое распоряжение правительства касалось передачи государственного имущества — Transparency International Georgia (TIG)



Напомним, что Иракли Гарибашвили, дважды занимавший пост премьер-министра Грузии, в настоящее время находится под стражей. Несколько дней назад экс-премьеру предъявили новое обвинение — в получении взятки в крупном размере. По данным прокуратуры, в рамках расследования его дела бывший министр обороны Джуаншер Бурчхуладзе пошёл на сотрудничество со следствием. Статья, по которой Гарибашвили предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 15 лет





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





