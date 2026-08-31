С 1 сентября меняются правила для просителей убежища

31.08.2026 11:16





С 1 сентября в Грузии вступают в силу новые правила рассмотрения заявлений на международную защиту. Они затрагивают сроки, порядок прохождения процедуры и последствия прекращения дела. Для самих заявителей главное изменение — процедура становится более формальной, а требования к соблюдению сроков и обязанностей становятся жестче.



Одно из самых важных нововведений касается ситуации, когда дело прекращается. После официального вручения решения человек перестает считаться просителем убежища. Вместе с этим на него больше не распространяется принцип невыдворения, который защищает находящихся в процедуре от возвращения туда, где им может угрожать опасность. Это означает, что после прекращения дела выдворение или экстрадиция становятся юридически возможными. При этом речь не идет об автоматической депортации в день вручения решения — для выдворения предусмотрена отдельная процедура.



Ужесточается и контроль на начальном этапе. После анкетирования власти должны достаточно быстро определить, как именно будет рассматриваться заявление. На это отводится пять рабочих дней, а в предусмотренных случаях срок может быть продлен еще максимум на пять рабочих дней. В зависимости от обстоятельств дело направляется по обычной или ускоренной процедуре.



При этом сама процедура не становится одинаково короткой для всех. В обычном порядке решение принимается в течение шести месяцев, хотя закон допускает продление в сложных случаях. Для ускоренной процедуры установлен срок до одного месяца. Поэтому речь идет прежде всего о более жестком отборе и определении порядка рассмотрения уже на начальной стадии.



Отдельно меняются правила получения документов. Справку просителя убежища теперь необходимо получать лично в Департаменте миграции. То есть рассчитывать на получение документа без личной явки уже нельзя.



Для заявителей теперь особенно важно не пропускать назначенные процедуры, поддерживать актуальные контактные данные и выполнять требования МВД. Закон и раньше предусматривал прекращение дела, например, при отказе от сотрудничества или неоднократной неявке на анкетирование или собеседование без уважительной причины.



В целом изменения направлены на то, чтобы быстрее отсекать дела, которые не должны проходить полноценную процедуру, и не допускать затягивания рассмотрения. Для добросовестного заявителя сама возможность получить международную защиту сохраняется, но теперь гораздо большее значение имеют дисциплина и соблюдение всех процессуальных требований.



Поэтому с 1 сентября для человека, находящегося в процедуре убежища, самое важное — следить за уведомлениями МВД, приходить на назначенные процедуры и не допускать формального прекращения дела. В новой системе именно такие формальные моменты могут напрямую повлиять на возможность оставаться под защитой процедуры.





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