МИД Грузии о пострадавших в результате ДТП с участием автобуса Тбилиси-Москва

31.08.2026 11:29





По информации Министерства иностранных дел Грузии, 30 августа пассажирский автобус, следовавший из Тбилиси в Москву, столкнулся с грузовым автомобилем недалеко от города Железноводска. По распространённой информации, есть погибшие и пострадавшие.



Как заявляют в МИД, секция интересов Грузии при посольстве Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации принимает все необходимые меры для получения информации о гражданах Грузии, находившихся в пассажирском автобусе, следовавшем по маршруту Тбилиси — Москва.



«Представитель секции интересов Грузии выехал на место происшествия для оказания соответствующей помощи гражданам Грузии», — заявляют в ведомстве.







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