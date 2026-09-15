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Папуашвили: 81 000 человек будут освобождены от налога на имущество


15.09.2026   12:02


»Законодательные изменения, связанные с налогом на имущество, будут распространяться и на декларации об имуществе, которые необходимо будет подать в текущем году», – пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети.

По его словам, изменения вступят в силу с 1 октября.

«81 тысяча человек будет освобождена от налога на имущество. Порог в 40 тысяч лари отменяется.

Налог на имущество будут платить только граждане, чей доход превышает 100 тысяч лари.

Законодательные изменения вступят в силу с 1 октября и будут распространяться также на декларации об имуществе, которые необходимо будет подать в текущем году», — пишет Шалва Папуашвили.

Согласно законодательной инициативе, физические лица будут обязаны платить налог на имущество в том случае, если их доход составляет 100 тысяч лари и более.


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