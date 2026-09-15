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Папуашвили: 81 000 человек будут освобождены от налога на имущество
15.09.2026 12:02
»Законодательные изменения, связанные с налогом на имущество, будут распространяться и на декларации об имуществе, которые необходимо будет подать в текущем году», – пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети.
По его словам, изменения вступят в силу с 1 октября.
«81 тысяча человек будет освобождена от налога на имущество. Порог в 40 тысяч лари отменяется.
Налог на имущество будут платить только граждане, чей доход превышает 100 тысяч лари.
Законодательные изменения вступят в силу с 1 октября и будут распространяться также на декларации об имуществе, которые необходимо будет подать в текущем году», — пишет Шалва Папуашвили.
Согласно законодательной инициативе, физические лица будут обязаны платить налог на имущество в том случае, если их доход составляет 100 тысяч лари и более.
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