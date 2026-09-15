Саакашвили обратился к Иванишвили в суде: «Бидзина, не пора ли закончить этот цирк?»

15.09.2026 12:25





Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выступил на судебном заседании по делу о событиях 7 ноября 2007 года. В своей речи он обратился к Бидзине Иванишвили, прокомментировал арест Гиа Барамидзе, ситуацию в оппозиции, Абхазию и собственные ошибки 2012 года.



💬 «Хочу сказать составу суда: этот процесс длится уже столько лет, что мы все вместе успели мило состариться. За это время у меня появился ребёнок, который сегодня пошёл в школу, появился внук, многое изменилось в моей жизни. У вас тоже многое изменилось — у кого-то даже волосы выпали, — а мы всё продолжаем эти заседания.



Хочу обратиться к Иванишвили, который посредством этого процесса удовлетворяет свои садистские наклонности по отношению ко мне. Бидзина, ты заработал деньги, утвердился в мире в качестве диктатора, у тебя тоже появились внуки, ты стал дедушкой. Не пора ли закончить этот цирк?



Дело, по которому вы меня судите, было составлено агентом ФСБ Отаром Парцхаладзе-Романовым. Уже только потому, что его подготовил агент ФСБ с номером, а затем подписал его подчинённый, в нормальной ситуации это дело должно было быть прекращено. Но мы находимся не в нормальной ситуации.



Гиа Барамидзе отправили в тюрьму за измену Родине. Большего анекдота просто не существует. Этот человек плюёт нам на головы, гадит на нас, а мы должны сидеть и молчать?



«Нежный соловей заточён в клетке» — Паата Бурчуладзе. У тюрьмы утром, в шесть часов, собираются вороны, и ровно в шесть Паата Бурчуладзе слушает их карканье.



Нам говорят, что главное — мир. А кто с этим спорит? Мир необходим грузинскому народу. Но получается, что если мы смиримся с коррупцией, криминалом и всем остальным, то вот это и есть мир. Это немыслимое издевательство над грузинским народом. Никогда, никогда, никогда! Грузия никогда не была собственностью одного человека.



Вчера услышал по телевизору: «Гордитесь нашим национальным продуктом — соком». Каким ещё соком, люди?! Вот чего они хотят: мол, удовлетворяйтесь инновациями в производстве сока и тклапи, гордитесь своим эларджи.



Мы не собираемся никого изгонять из Абхазии. Мы намерены войти туда с миром.



Грузинский народ очень не любит предателей, поэтому мы все должны объединиться. Бороться «между прочим» не получится.



С 2012 года Иванишвили пытается уничтожить «Национальное движение», и иногда ему это удаётся с помощью денег и... Сегодня новые партии появляются как грибы и говорят: сначала надо избавиться от Миши, а потом от Иванишвили.



Друзья, сейчас не время для противостояния и выяснения отношений между собой. Давайте стоять вместе, сначала уберём это, а потом, может быть, я сам от вас уйду — и тогда хоть шею себе сверните.



В 2012 году крепость была разрушена изнутри, и я не снимаю с себя ответственности за это. Мне следовало действовать иначе. Но некоторые продались и помогли Бидзине прийти к власти», — заявил Михаил Саакашвили на заседании суда по делу 7 ноября.





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