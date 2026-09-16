Послом Грузии в Азербайджан назначен Георгий Закарашвили

16.09.2026 10:59





Георгий Закарашвили назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Азербайджанской Республике. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.



По информации ведомства, Георгий Закарашвили имеет многолетний опыт работы в центральном аппарате Министерства иностранных дел и дипломатических представительствах.



«С 2021 года по настоящее время он являлся чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине и постоянным представителем Грузии при ГУАМ. В 2016-2019 годах работал в должности чрезвычайного и полномочного посланника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации, а в 2012-2016 годах был чрезвычайным и полномочным посланником посольства Грузии в Украине и постоянного представительства Грузии при ГУАМ.



В разное время Георгий Закарашвили также занимал должности директора Политического департамента Министерства иностранных дел и начальника управления по отношениям со странами Центральной Азии.



Георгию Закарашвили присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла», — говорится в информации.





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