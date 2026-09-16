Деканоидзе: США говорят, если в Грузии будут упразднены партии, это станет красной линией

16.09.2026 14:38





Я действительно не рассматриваю вариант, при котором любовь к государству идеологически зародилась в этих 16 так называемых депутатах, поэтому это лишь показатель того, как автоматически они выполняют любые задания, поступающие в чат, — об этом заявила журналистам один из лидеров «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе, комментируя поддержку, выраженную 16 депутатами «Грузинской мечты» и «Силы народа» законодательной инициативы фракции «За Грузию» о восстановлении действовавших до 2024 года норм в отношении собраний и манифестаций.



По ее словам, этот вопрос для нее несерьезен и «это лишь показатель того, кто эти люди и как они работают в этом так называемом парламенте».



«Я не понимаю, почему это является серьезной темой для обсуждения. Настолько автоматическим для них является выполнение заданий и нажатие кнопки, что мы наблюдаем все эти годы: нажали кнопку или заставили кого-то другого нажать кнопку. Я действительно не рассматриваю вариант, при котором любовь к государству идеологически зародилась в этих 16 так называемых депутатах. Поэтому это лишь показатель того, как автоматически они выполняют любые задания, поступающие в чат, которые дают Бидзина Иванишвили и его окружение, поэтому для меня это не является серьезной темой. Это лишь показатель того, кто эти люди и как они работают в этом так называемом парламенте», — заявила Хатия Деканоидзе.



Она также затронула вопрос запрета оппозиционных партий и отметила, что «Иванишвили до конца не решается это сделать и постоянно ориентирован на продление срока, поэтому для меня это также свидетельствует о том, что он в определенной степени испытывает страх».



«Когда речь идет о налаживании отношений с Соединенными Штатами Америки (вчера мы увидели новый проект, анонсированный «Грузинской мечтой», с организацией президента Трампа, строительной девелоперской компанией), здесь же следует подчеркнуть, что говорят США и Белый дом. Они говорят, что в случае, если в Грузии окончательно будут упразднены все политические партии или организации и больше не будет организаций, представляющих грузинский народ, а политиков снова будут арестовывать и продолжать сажать в тюрьмы, это будет для них красной линией.



На протяжении всего этого периода они то один раз подавали иск, то второй, то третий и постоянно угрожают уничтожением этих партий, но мы все же видим, что Иванишвили до конца не решается это сделать и постоянно ориентирован на продление срока, поэтому для меня это также свидетельствует о том, что он в определенной степени испытывает страх.



Конституционный суд находится под влиянием «Грузинской мечты», Кобахидзе и Папуашвили вместе с Иванишвили дают указания Конституционному суду в отношении того, чтобы запретить партии. Это все равно не уничтожит идею, вокруг которой объединились граждане Грузии. Это идея свободной Грузии, свободной от России, демократической, благополучной, мирной, развитой. Поэтому мы очень стараемся. Мы видим, что и это продление срока является тому свидетельством, но они должны понимать, что это будет иметь очень серьезные последствия, которые отразятся на тех условиях, которые он ставит грузинскому народу.



Запрет партий на бумаге со стороны «Грузинской мечты» и Бидзина Иванишвили, что бы они ни придумали и ни оформили на бумаге, не изменит идею, вокруг которой мы объединены, и он это очень хорошо знает», — заявила Деканоидзе.





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