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Мэрия Тбилиси объявляет конкурс — «Район, созданный для вас: конкурс идей для нового городского опыта»
16.09.2026 14:56
По заявлению мэра столицы Кахи Каладзе, в рамках проекта «Устойчивая городская мобильность Тбилиси» объявляется конкурс «Район, созданный для вас — конкурс идей для нового городского опыта».
Как заявил Каладзе на заседании правительства муниципалитета, конкурс важен для того, чтобы при развитии города в большей степени учитывались опыт граждан, их повседневные потребности и идеи.
«Цель конкурса — получить практические и полезные для общества идеи, которые улучшат конкретную городскую среду. Это может касаться безопасности передвижения пешеходов, доступности, связи с общественным транспортом или создания более комфортной среды для граждан.
Конкурсная территория включает улицы, прилегающие к проспектам Тамар Мепе и Агмашенебели, улице Марджанишвили и площади Заарбрюкена, а также общественные пространства.
Подробную информацию и точные границы конкурсной территории вы найдёте на веб-сайте мэрии и на соответствующей странице в Facebook», — заявил мэр столицы.
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