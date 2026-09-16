Мэрия Тбилиси объявляет конкурс — «Район, созданный для вас: конкурс идей для нового городского опыта»

16.09.2026 14:56





По заявлению мэра столицы Кахи Каладзе, в рамках проекта «Устойчивая городская мобильность Тбилиси» объявляется конкурс «Район, созданный для вас — конкурс идей для нового городского опыта».



Как заявил Каладзе на заседании правительства муниципалитета, конкурс важен для того, чтобы при развитии города в большей степени учитывались опыт граждан, их повседневные потребности и идеи.



«Цель конкурса — получить практические и полезные для общества идеи, которые улучшат конкретную городскую среду. Это может касаться безопасности передвижения пешеходов, доступности, связи с общественным транспортом или создания более комфортной среды для граждан.



Конкурсная территория включает улицы, прилегающие к проспектам Тамар Мепе и Агмашенебели, улице Марджанишвили и площади Заарбрюкена, а также общественные пространства.



Подробную информацию и точные границы конкурсной территории вы найдёте на веб-сайте мэрии и на соответствующей странице в Facebook», — заявил мэр столицы.







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