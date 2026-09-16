Папуашвили: Пусть никто не думает, что в Грузии забудут, что 4 октября никто не осудил попытку насильственного захвата власти

16.09.2026 14:58





“4 октября 2025 года — годовщина нападения на президентский дворец, и пусть ни один иностранный представитель — ни здесь, ни за рубежом — не думает, что грузинские власти когда-либо это забудут», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире Первого канала Грузии, в программе «Дискуссия на актуальную тему».



Как отметил Папуашвили, около 7 000 граждан Грузии, воодушевлённых позицией Еврокомиссии, вышли на площадь Свободы с целью свергнуть государственный строй, вернуть страну в 1990-е годы и пролить в стране кровь.



«Прозвучал призыв идти прямо туда и ворваться в президентскую резиденцию. И если бы не реакция нашей службы безопасности — как до этого, так и во время этого штурма, — то те, кто помнит 1990-е годы, увидели бы прямо на наших глазах их повторение.



Там было достаточно одной пули, чтобы уже никто не смог понять, кто против кого и из-за чего воюет. Именно так произошло в 1990-е годы. Именно это они и делают, и именно это поддержал Брюссель. Поддержал своим заявлением и поддержал в тот момент, когда шёл штурм.



Различные представители Брюсселя, Раса Юкнявичене и другие, в том числе, к сожалению, президент Молдовы Санду, буквально сидели в «Твиттере» и не занимались ничем другим, кроме как ещё больше разжигать огонь для этих экстремистов: «Вперёд, грузины, мы с вами».



У них была подготовлена Саломе Зурабишвили, с которой до этого в течение года встречались послы Евросоюза. Вот до чего довели нас безрассудство некоторых послов, некоторых стран или их злой умысел.



А теперь 4 октября пытаются представить так, будто ничего не произошло. Да, ничего не произошло — и, слава Богу, действительно ничего не произошло. Но представьте, если бы там прозвучала хотя бы одна пуля: что тогда произошло бы и какое кровавое безумие развернулось бы в нашей стране? Как потом эти послы стали бы умывать руки? Кто-то ушёл бы на пенсию, кто-то уехал бы в другую страну. Как некоторые другие государства сняли бы с себя ответственность за происходящее с нами и стали бы успокаивать нас гуманитарной помощью.



Я уже не говорю о том, к чему привела бы эта неразбериха в регионе, к чему она привела бы со стороны нашего врага или других стран в отношении Грузии и так далее», — заявил Папуашвили.



По его словам, к сожалению, за это постыдное поведение мы до сих пор не услышали от Брюсселя ни одного извинения.







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