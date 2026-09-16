Гварамия: Если меняешь главу СГБ страны 4 раза за полтора года, значит, ты чего-то боишься

16.09.2026 16:31





Столь частая смена руководителя СГБ Грузии очень ясно кое на что указывает в связи с Иванишвили — Это политическая паранойя - Если руководителя Службы государственной безопасности в стране меняют четыре раза за полтора года, значит, ты боишься - Не знаю, реального заговора или придуманного в голове — и то, и другое характерно для Иванишвили», — заявил журналистам один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.



По его же словам, это позор.



«Это позор. Во-первых, в самой Службе государственной безопасности ведь есть профессионалы, карьерные и сотрудники органов безопасности. Я не знаю, что им просто говорят — кого назначают или с какой частотой меняют. Невозможно, чтобы в таких условиях сформировалась вертикаль и существовала системная память. Это позор, но в связи с Иванишвили это очень ясно на что-то указывает — это политическая паранойя, и, возможно, не только политическая, потому что если руководителя Службы государственной безопасности в стране меняют четыре раза за полтора года, значит, ты боишься. Не знаю, реального заговора или придуманного в голове — и то, и другое характерно для Иванишвили, но факт остаётся фактом: это признак страха», — заявил Ника Гварамия.



Парламент утвердил Тамаза Борашвили на должность руководителя Службы государственной безопасности. Борашвили поддержали 83 депутата, решение было принято единогласно.



Согласно законодательству, руководитель Службы государственной безопасности избирается на шестилетний срок полномочий, однако за последние полтора года вопрос об избрании руководителя СГБ в повестку дня парламента был внесён уже в четвёртый раз.



4 апреля 2025 года должность руководителя Службы государственной безопасности занял Анри Оханашвили, однако 23 августа того же года он покинул пост главы СГБ. Оханашвили сменил Мамука Мдинарадзе, которого парламент утвердил на должность руководителя СГБ 3 сентября 2025 года. Мдинарадзе ушёл в отставку 21 апреля 2026 года, и его должность занял Гела Геладзе. Последний 14 сентября заявил о своей отставке.





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