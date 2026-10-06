Павленишвили: В связи с видеокадрами мы услышали от министра юстиции еще более сбивающий с толка и усиливающий сомнения комментарий

06.10.2026 14:11





[Дело Георгия Давитадзе] Это первый, беспрецедентный случай в истории нашей страны, когда человек сам заявляет, что стал жертвой изнасилования в пенитенциарной системе, — Сомнения в обществе усиливаются всё больше, — заявил председатель правления «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили в связи с делом осуждённого Георгия Давитадзе.



Как отметил Павленишвили, «вместо того, чтобы открыть двери для правозащитников, международных организаций и журналистов, они делают неподготовленные и сбивающие с толку комментарии, которые лишь усиливают сомнения».



«В последние месяцы мы неоднократно видели информацию от правозащитников о тревожной ситуации в пенитенциарной системе. Тюрьмы переполнены, заключённые рассказывают, в том числе, о фактах бесчеловечного обращения. Ни один из этих фактов не был расследован. Также мы увидели ужасный факт, когда человек, грузинский мужчина, говорит об изнасиловании. Это первый, беспрецедентный случай в истории нашей страны, когда человек сам заявляет — это показания конкретного человека, в которых он говорит, что стал жертвой изнасилования в пенитенциарной системе. В связи с этими кадрами мы увидели комментарий министра юстиции, который был не просто сбивающим с толку, а усиливающим сомнения. Сомнения в обществе усиливаются всё больше. Вместо того, чтобы открыть двери для правозащитников, международных организаций и журналистов, они делают неподготовленные и сбивающие с толку комментарии, которые усиливают сомнения», — заявил Ираклий Павленишвили.





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